Il sindaco Mastella: "Buon 2025. Basta mormoratori, la città sta cambiando" VIDEO - Auguri del primo cittadino di Benevento che traccia il bilancio e lancia appello ai giovani

"Benevento oggi è una città diversa, sta cambiando. Io voglio lasciare un'impronta per Benevento. Chiedo scusa per qualche disagio per le opere che stiamo facendo. Ce la faremo ma basta essere 'mormoratori', 'pregatori' del nulla su ogni cosa che facciamo”.

Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella nel messaggio di fine anno di buon 2025 rivolto alla città.

Il primo cittadino, come sempre, pone un'attenzione particolare accompagnata da auguri particolari ai bambini e agli anziani. In poco più di nove minuti snocciola i traguardi raggiunti e da raggiungere.

“Benevento, secondo alcuni punti di vista, è oggi quasi una città del nord. Lo dico non per spiazzare le città del Mezzogiorno, ma per rendere evidente quanto gli altri riferiscono”.

Le opere

Parte dall'ultima opera inaugurata il sindaco Mastella nell'elencare le cose fatte per il capoluogo sannita. “Andate a vedere il Lapidarium, portate amici e parenti. Un museo a cielo aperto che potete ammirare anche attraverso un'app. Ricordo poi Piazza Pacca, dove c'era tutta una serie di detriti e oggi invece è una bellissima piazza. Abbiamo anche lasciato una parte di parcheggio, dove moltissimi si lamentavano non ci fosse. Oggi questa piazza è diventata elegante, attrattiva. Così come seduttivi sono le Mura Longobarde illuminate. Abbiamo inaugurato la palestra San Modesto così abbiamo inaugurato la strada dei Liguri Bibiani. Non voglio – ha rimarcato il sindaco – che ci siano differenze tra il centro città e le contrade sempre al centro dei nostri programmi di riqualificazione”. E a tal proposito mastella ricorda i numeri civici installati proprio nelle zone rurali. “Pensate oggi, chi vuole sapere dove abitate possono farlo anche se stanno a Sydney, a New York, o magari in capo al mondo”.

Il sindaco con orgoglio ricorda l'apertura della Casa di Jonas, una struttura con medici specializzati per bambini afflitti da autismo”.

Per le fasce deboli il primo cittadino ha ricordato i “contributi per luce e gas con un bonus di 500 euro per le famiglie bisognose. Così come siamo venuti incontro ai commercianti della città facendo risparmiare il 12% sulla Tari.

Turismo

“Benevento è cresciuta moltissimo, anche dal punto di vista turistico, molto più forte di quando si è verificato negli anni passati. Però tutti dobbiamo dare una mano a questo punto di vista, darci una mano e vivere in serenità vivere come in un arcipelago”.

Il sindaco Mastella e i giovani

Il primo cittadino ha poi rivolto un appello ai giovani: “Non deturpate la città, non fate scritte balorde davanti ai monumenti. Promuovete la città, difendetela cosi come hanno fatto quelli del Rione Libertà che hanno preso a cuore il ponte Pagliuca”. Proprio per il rione Libertà Mastella ha poi annunciato: “ci saranno una serie di iniziative per il prossimo anno".



Gli auguri

Auguri per un sereno 2025 ai beneventani che vivono in città, auguri anche agli emigranti. Capisco chi è lontano, la distanza rimane un elemento di difficoltà oggettiva. Ai beneventani dico grazie e chiedo anche scusa perché capisco i disagi, ma stiamo cambiando la città. Sono piccoli sacrifici ma ce la faremo... Noi facciamo le cose per il bene degli altri”.