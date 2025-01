Ospedale San Pio: domani la festa del prematuro Domani alle 10.30 presso il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale

Un giorno per ricordare che la vita vince: domani 4 gennaio “Festa del Prematuro” presso l’AORN SAN PIO di Benevento. Domani alle 10.30 presso il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale (Padiglione San Pio, III° Piano) si ritroveranno,come da tradizione, tutti i bambini nati prematuramente negli anni scorsi.

Un momento per celebrare chi, sin dai primi attimi della propria esistenza, ha dovuto lottare e che grazie all'impegno dei medici e del personale sanitario del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale hanno vinto la più importante delle battaglie.

I cantori del “Coro Azzurro” e del “Coro Frate Sole”, uniranno le proprie voci per cantare i brani del repertorio natalizio come dono ai bimbi e alle bimbe presenti in reparto. Tra i cantori anche una bambina nata prematura, qualche anno fa presso l’AORN San Pio di Benevento.

“Questa festa è un momento di sintesi del lavoro svolto durante l'anno. Siamo felici di rivedere bambini che hanno trascorso qui giorni difficili e che tornano finalmente in buona salute”- afferma Francesco Cocca – Direttore UOC Neonatologia con TIN. La magia degli elfi, dei folletti e le note del coro accoglieranno Babbo Natale che ha deciso di restare una giornata in più, prima di tornare in Lapponia e regalare doni ai piccoli pazienti. Sono 928 le nascite del 2024 presso l’AORN San Pio di Benevento e sono circa 120 i bimbi prematuri nati nel 2024.

“Siamo contenti di regalare e vivere un momento di spensieratezza alle famiglie e ai bambini nati prematuri al San Pio. Grazie ai progressi della medicina e alle cure della nostra struttura si riescono a superare le difficoltà. Saremo lieti di accogliere “i piccoli combattenti” che ci danno grande energia per fare sempre meglio il nostro lavoro”, afferma Maria Morgante, Direttore Generale A.O.R.N San Pio di Benevento.