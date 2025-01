Doni per i bambini e 'Il circo bianco' all'ospedale Fatebenefratelli Domenica 5 gennaio l'iniziativa solidale organizzata da Enti, aziende ed associazioni

Un'iniziativa solidale si terrà domenica 5 gennaio alle 10.30, presso il chiostro dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli" di Benevento organizzata dalla Fondazione diritti fondamentali, dal Comune di Montesarchio, dalla Dimatic service Group srl di Montesarchio, dal Centro sportivo Libertas Benevento, dall' APS senza frontiere.

Una giornata all'insegna dell'arte, del divertimento e della solidarietà con "Il circo bianco" che intratterrà i presenti con musica, arte, colore e divertimento.

Saranno presenti il presidente Cps Libertas di Benevento Pietro Esposito, il delegato allo sport del comune di Montesarchio Nico Ambrosone, Luca Di Blasio della Dimatic di Montesarchio e il già procuratore della Corte di appello di Napoli Antonio Gialanella, presidente della fondazione dei diritti fondamentali.

Insieme per donare giocattoli per bambini del reparto di pediatria e un contributo di 2mila euro per l'Aafmal sezione di Benevento, per l'acquisto di materiale ospedalierlo.