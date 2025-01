Da Fabbriche Riunite di Benevento si riempie una speciale calza della Befana Ieri l'estrazione con prelibati dolci e bambini protagonisti. Domenica 5 apericena karaoke e balli

Presso l'ultra centenaria azienda Fabbriche riunite Torrone di Benevento nella serata di ieri aspettando la Befana si è svolto un evento con al centro la tradizione sannita e tanti prodotti artigianali per comporre una speciale calza colma di dolciumi e prelibatezze.

Bambini protagonisti all'interno della sala di Fabbriche Riunite con l’estrazione di una calza speciale, super assortita con dolci tipici, tanti prodotti dall'azienda della famiglia Rosa.

All'evento hanno partecipato numerosi bambini accompagnati dai genitori. L'estrazione si è svolta sorteggiando una delle letterine scritte dai piccoli e messe nella buca delle lettere predisposta nella storica pasticceria di viale Principe di Napoli.

Prima e dopo l'estrazione, durante il dolce pomeriggio da Fabbriche Riunite, mamme, papà e bambini hanno anche avuto la possibilità di comporre la calza della Befana con i prodotti tradizionali a partire dal torrone croccante, caramelle, cioccolattini, cupeta e... per i più birbanti anche un po' di carbone... ovviamente dolce.

Fabbriche riunite che per queste festività ha messo in campo numerose iniziative, tutte per far conoscere la storia dell'azienda beneventana, l'autenticità dei prodotti artigianali che sono stati 'mescolati' con eventi innovativi che si sono svolti nella nuova sala eventi arredata con eleganti tavoli e sedie e con sullo sfondo un enorme schermo Led Wall per la proiezione di filmati e tanto altro.

Appuntamenti Fabbriche Riunite che hanno contraddistinto gli ultimi mesi. Il prossimo, domani 5 gennaio, aspettando la Befana con apericena aspettando la befana: dalle 20.30 in programma Karaoke, balli di gruppo, revival e tanto altro, sempre con con l’animazione unica di Luca Ray Passariello.

Da ricordare l'apericena degli auguri il 27 dicembre quando Fabbriche riunite ha rilanciato la sfida tra gusto e ospitalità con tanto divertimento e piatti di eccellenza a tavola, preceduti dallo spadellamento in sala del risotto ai frutti di mare e la calamarata con pesce spada e zucchine.

Ed ancora: il cenone di Capodanno, il 23 dicembre con Babbo Natale e il Karaoke dei Bambini. Eventi preceduti dalla presentazione e degustazione della Copeta di Mario Rosa e del tradizionale panettone di Fabbriche Riunite.