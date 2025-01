La magia della Befana al comando provinciale dei Vigili del Fuoco - VIDEO La vecchietta con la scopa si è calata per donare dolcetti e giochi ad oltre 250 bambini

L'Epifania ha sempre rappresentato per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Benevento – tradizione che viene rispettata ovunque in Italia – una festività da trascorrere per la gente e in particolare per far gioire i bambini. Nei decenni la Befana ha fatto tappa presso le caserme dei caschi rossi portando doni ai più piccoli.

Questa mattina, presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Benevento, centinaia di bambini – oltre 250 – hanno ricevuto la tradizionale calza con doni e dolci dalla speciale Befana che si è calata dall'autoscala di soccorso imbracata con le tecniche utilizzate dai soccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tutti con il naso all'insù anche perchè in concomitanza con la discesa della 'vecchina' presso il comando provinciale di contrada capodimonte ha fatto tappa, in volo, un elicottero dei vigili del fuoco che ha così voluto rendere omaggio alle tantissime persone presenti.

A fare gli onori di casa e ad accogliere i piccoli ospiti con i genitori, il comandante provinciale Mario Bellizzi con il personale sannita.

Evento che si è anche concluso con la canzone intonata dalla Befana e dai piccoli ospiti del comando provinciale: la Befana paura non ne ha … (ASCOLTALA)