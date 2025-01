La questione delle Aree Interne, incontro all'università del Sannio Studiosi ed esperti discuteranno sullo stato dell’arte e sulle azioni da sostenere

Domani, mercoledì 8 gennaio 2025, con inizio alle ore 10:30, presso il Dipartimento DEMM dell’Università degli studi del Sannio, in piazza Arechi I, si terrà un importante incontro sulla Questione delle Aree Interne.

A partire dal libro di Francesco Vespasiano (La questione delle aree interne. Riflessioni sociologiche, edito da FrancoAngeli), professore di sociologia all’Università del Sannio, rappresentanti dell’Università, del mondo ecclesiale, studiosi ed esperti discuteranno sullo stato dell’arte e sulle azioni da sostenere per contrastare efficacemente il processo di marginalizzazione e depauperamento socioeconomico di queste aree e su cosa fare per avviare meccanismi di sviluppo integrale.

L’importanza dell’incontro è data sia dal tema, di straordinaria attualità per questo territorio e non solo, sia dal numero e dalla personalità dei relatori.

All'incontro parteciperanno, tra gli altri: monsignore Mariano Crociata (Presidente della Commissione delle conferenze episcopali della Comunità Europea), S.E. Mons. Giuseppe Mazzafaro (Vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata dei Goti), Gerardo Canfora (Rettore dell'Università degli Studi del Sannio), Prof. Gaetano Natullo (Direttore del Dipartimento DEMM, Università degli Studi del Sannio), Prof. Guido Tortorella Esposito (Coordinatore della X Commissione "Aree Interne" dell'Intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, Aree fragili e Isole minori), Prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini (Ordinario di diritto privato e Assessora alla Cultura del Comune di Benevento), On. Dr. Roberto Costanzo (già Europarlamentare e Presidente della Camera di Commercio della provincia di Benevento), On. Dr. Carmine Nardone (già Parlamentare e Presidente della Pro di Benevento, Presidente di Futuridea) e il Prof. don Matteo Prodi (Presidente di "iCare" - Cooperativa Sociale di Comunità). Modererà l’incontro il dr. Nico de Vincentiis (Giornalista).

“Il volume del professor Vespasiano, al di là dei singoli contenuti – afferma Carmine Nardone, Presidente di Futuridea - sollecita di fatto una riflessione su una precondizione essenziale per lo sviluppo delle aree interne, ovvero il riconoscimento giuridico ai cittadini di quelle aree per la funzione di interesse generale svolta per la tutela ambientale e l’equilibrio economico sociale”.