Procreazione medicalmente assistita, il San Pio di Benevento entra nei LEA Basterà il ticket. Bilancio positivo ad un anno della ripresa dei servizi

Dopo un anno dalla riapertura del reparto, la procreazione medicalmente assistita presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento entra nei LEA, ovvero i livelli essenziali di assistenza. Si potrà ricorrere a questo tipo di procedura con la ricetta medica.

Questo l'importante traguardo annunciato oggi dalla manager e dell'equipe diretta dal dottore Alfredo Nazzaro che hanno tracciato il bilancio degli ultimi mesi di lavoro scanditi da tantissimi accessi e richieste. Da oggi per accedere al trattamento basterà pagherà solo il ticket.

L’obiettivo è di arrivare a 25, 30 cicli al mese per far crescere ancora di più il reparto che già oggi è diventato un punto di riferimento anche per le coppie che arrivano da altre regioni.

