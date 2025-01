Dalla Regione via libera al progetto messa in sicurezza discarica Sant'Arcangelo Il presidente della Provincia, Lombardi: un altro step per eliminare le principali criticità

La Regione Campania ha approvato il progetto per la messa in sicurezza della discarica di contrada Le Nocecchie nel Comune di Sant'Arcangelo Trimonte.

Lo comunica il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi d’intesa con l’Amministratore Unico della società partecipata Samte srl Domenico Mauro che aveva predisposto il relativo progetto nell’ambito di un Accordo istituzionale perla ripresa del ciclo gestionale dei rifiuti.

La Regione ha approvato il progetto al termine di una Conferenza dei servizi con la partecipazione dei Comuni di Sant’Arcangelo Trimonte e confinanti, nonché della Provincia, della stessa Regione e delle Società partecipate degli enti istituzionali che intervengono nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Il progetto, proposto dalla Samte srl, per la messa in sicurezza operativa della discarica situata nella località Le Nocecchie nel Comune di Sant'Arcangelo Trimonte, mobilita risorse finanziarie pari a circa 1.800.000 euro, interamente assicurate dalla Regione Campania ed è finalizzato alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, nel rispetto delle normative ambientali vigenti, risolvendo una delle criticità storiche del territorio innescate dal conferimento di rifiuti ai tempi dell’emergenza.

L’intervento di messa in sicurezza a Le Nocecchia è parte integrante dell'Accordo di collaborazione istituzionale siglato tra Regione Campania, Provincia di Benevento, Ente d'Ambito dell'ATO rifiuti di Benevento, Samte srl e la Società gestionale della Provincia di Napoli Sapna spa, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 23 maggio 2024. La Regione, in qualità di soggetto attuatore, è impegnata a garantire il corretto sviluppo e la realizzazione dell'intervento.

Il progetto prevede interventi mirati a garantire la sicurezza e la stabilità della discarica, con l'obiettivo di ridurre i rischi ambientali e garantire.

Il progetto sarà monitorato costantemente da tutte le parti coinvolte, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza delle operazioni.

La Samte, insieme a tutti i soggetti coinvolti, continuerà a lavorare per garantire la salute pubblica e la tutela dell’ambiente, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e di efficienza nella gestione dei rifiuti.

Il presidente della Provincia Lombardi, nel commentare la notizia, ha dichiarato: “Accolgo con soddisfazione il via libera regionale al progetto per la messa in sicurezza ambientale della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte, un provvedimento molto atteso dalle popolazioni e da sempre sollecitato dalla Provincia e dalle Istituzioni locali. Questa buona notizia si collega peraltro alla constatazione della regolare prosecuzione dei lavori in corso per lo svuotamento dei rifiuti ancora abbancati dai tempi dell’incendio del 2018 all'interno dello Stir di Casalduni: è un altro step per la cancellazione delle principali criticità ambientale che affliggono il territorio. Con la Samte stiamo lavorando alacremente per raggiungere questi obiettivi grazie ai finanziamenti concessi dalla Regione”.

L’Amministratore Unico Mauro, dal canto suo, ha commentato: “L’approvazione di questo progetto rappresenta un ulteriore passo verso la tutela dell’ambiente e la sicurezza del nostro territorio. La collaborazione tra le istituzioni e le imprese locali è fondamentale per

risolvere problemi complessi come quello della discarica di Le Nocecchie, e sono certo che questo intervento porterà risultati positivi per la comunità locale e per tutta la provincia di Benevento”.