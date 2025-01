Scompare Paola Cecere: fondatrice del club per l'Unesco di Benevento Lutto nel mondo della cultura beneventana

Lutto nel mondo della cultura sannità. E' scomparsa Paola Maria Cecere Perrella, fondatrice e primo presidente del Club per l'Unesco di Benevento che le dedica un commosso ricordo.

"Con il suo tratto umano cordiale e generoso e il suo forte senso civico, ispirato ai valori dell’amicizia e della solidarietà, con il costante impegno per la promozione umana e la valorizzazione culturale e sociale, Paola lascia una grande testimonianza di servizio e di rispetto nella famiglia Unesco.

La sua vita è stata un fulgido esempio di abnegazione nelle tante iniziative, da lei pensate, promosse ed organizzate per la crescita e lo sviluppo delle nostre comunità: rimarranno indelebili le ore ed i giorni da lei spesi per i due riconoscimenti Unesco del Complesso monumentale di Santa Sofia e dell’Appia «Regina Viarum.

Sempre pronta al dialogo e agli incontri, la nostra Paola ha creato ponti e reti di collaborazione tra Club ed Istituzioni, ponendo al primo posto la leale e sincera disponibilità verso l’altro, il prossimo, anche quello delle corsie ospedaliere, dove ha consolato e assistito tanti ammalati.

In questo momento di profonda tristezza, giunga da parte del Presidente e di tutti i componenti del Club per l’Unesco la vicinanza nel dolore e nella preghiera al consorte Dott. Antonio Perrella, all’amatissima figlia Dott.ssa Sara Perrella e alla famiglia tutta. La celebrazione eucaristica di suffragio si terrà nella chiesa di Santa Sofia in Benevento, alle ore 10.00 di domani, domenica 12 gennaio 2025".