Unisannio: inaugurazione dell'anno accademico con un focus sul clima L'appuntamento è in programma venerdì 24 gennaio

Sarà il climatologo Antonello Pasini, figura di rilievo nel campo delle scienze ambientali e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ad inaugurare l’Anno Accademico 2024/2025, dell'Università degli Studi del Sannio. L'appuntamento è in programma venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 11:00, presso l’Auditorium Sant’Agostino, a Benevento.

Pasini interverrà con una lectio inauguralis. La conferenza affronterà l’impatto diretto e indiretto del cambiamento climatico sul nostro Paese, fornendo spunti di riflessione su come l’Italia possa affrontare queste nuove e urgenti sfide.

La prolusione sarà affidata ad Ilva Licaj, dottoranda in scienze e tecnologie per l'ambiente e la salute sul tema “Il cambiamento climatico e le strategie per la sostenibilità del sistema agroalimentare”, poi gli interventi di Pasquale Marro, dottorando in Persona, Mercato, Istituzioni su “Sviluppo sostenibile e funzione sociale del contratto” e Chiara Martone, dottoranda in Tecnologie dell'Informazione per l'Ingegneria “Il ruolo dell'energy sharing per il contrasto al cambiamento climatico”.