Grossa perdita d'acqua in centro a Benevento, irregolarità e chiusure Ecco le zone interessate dallo stop necessario per la riparazione del guasto nei pressi dell'Arco

Gesesa comunica che a causa di un guasto improvviso causato da attività svolte da terzi, presso via Traiano, sarà costretta a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 12.30 e per il tempo necessario ai lavori di riparazione.

Le zone interessate sono: Corso Giuseppe Garibaldi (da Piazza Orsini ad incrocio Via Camerario), Corso Vittorio Emanuele III, Via Alfonso de Blasio, Via Borea, Vico Odofredo, Piazza Roma, Via Erchemperto, Via Orbilio Pupillo, Via Stanislao da Bologna, Vico Pietro Piperno, Via Capitano Salvatore Rampone, Piazza Mazzini, Via Giuseppe Repola, Via San Gaspare del Bufalo, Vico Carrozzieri, Via Pietro De Caro, Via Madonnella, Via Gregorio VIII, Via Ennio Goduti, Via Michele Mattei, Via Pasquale Capilongo, Via Franco Pepicelli, Via Giuseppe Pasquali, Via Francesco Pepicelli, Via del Pomerio, Via Ottavio Bilotta, Piazza Dogana, Via Isabella Morra, Via Arcivescovo Francesco Pacca, Via Landolfo della Greca, Largo Feoli, Via Damaso, Via Porta Rettore, Via Giovanni de Vita, Via III Settembre, Via Traiano, Via Giuseppe Manciotti, Via Port’Aurea, Via Erik Mutarelli, Via Sant’Antonio Abate, Parte di Via Bartolomeo Camerario, Vico I San Nicola, Via Sant’Agostino, Vico Volpe, Via Falcone Beneventano, Via San Pantaleone, Vico Papa Vittorio III, Parte di Via Trescene, Parte di Via Giovanni de Nicastro, Parte di Via Niccolò Franco, Via Santo Spirito, Via San Pasquale, Via Tiengo, Via Giovanni Giordano, Via Cupa Santa Lucia, Via del Cimitero, Via Gaetano Rummo, Parte iniziale Via Pietà, Rampa San Barbato, Via delle Puglie (da Via Napoli ad incrocio Rampa San Barbato), Rampa Annunziata, Via Annunziata (da incrocio Via G. Rummo ad incrocio Via Tenente Pellegrini).

Seguiranno Aggiornamenti