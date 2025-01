Cimino alla guida del Coordinamento di polizia locale Cisl FP Irpinia - Sannio "Polizia Locale è parte integrante dle territorio e svolge ruolo fondamentale"

Si è tenuta presso la sala consiliare della Provincia di Benevento la prima assemblea degli agenti della polizia locale iscritti alla Cisl FP Irpinia Sannio.

In una sala gremita, dopo i saluti del Presidente Nino Lombardi, la segretaria generale Sonia Petrucciani ha aperto i lavori per costituire il Coordinamento della Polizia Locale con la relativa nomina del coordinatore.

Il coordinamento, ha precisato Petrucciani, riunisce le lavoratrici e i lavoratori dei corpi di polizia locale e provinciale del Sannio e dell’Irpinia con l’obiettivo di promuovere politiche normo-contrattuali che ne riconoscano le specificità e valorizzino il loro indispensabile apporto quotidiano a tutela della legalità e della sicurezza delle nostre strade. Per la prima volta in Campania, prende avvio un progetto fattivo volto a valorizzare le figure degli agenti di polizia locale e a mettere in rete esperienze e competenze volte al miglioramento delle loro condizioni di lavoro.

Dopo l’intervento introduttivo della Segretaria, l’assemblea ha provveduto alla nomina del coordinatore, individuato nella persona di Sabatino Cimino, agente in servizio presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Benevento.

Con votazione espressa all’unanimità Cimino guiderà per i prossimi anni il Coordinamento di polizia locale della Cisl FP Irpinia Sannio.

Anche il reggente della Cisl FP Campania, Mauro Giuliattini, presente all’assemblea insieme al segretario generale della Cisl FP Salerno Miro Amatruda, ha lodato l’iniziativa della federazione provinciale, che ha ideato e messo in campo tale coordinamento, inoltre ha augurato buon lavoro a Sabatino Cimino, e allo stesso tempo si è complimentato per la grande partecipazione, a dimostrazione del proficuo lavoro svolto sul territorio e nei comuni del Sannio e dell’Irpinia.

A riguardo Sabatino Cimino ha affermato che "la Polizia Locale è sempre più parte integrante del territorio, destinata a svolgere un ruolo di primo piano per tutelare la sicurezza sociale dei cittadini, quale primo baluardo di “polizia di prossimità”.

Per questo il coordinamento sarà direttamente impegnato per promuovere e valorizzare le funzioni e il ruolo della polizia locale nel sistema dei servizi sul territorio.

Per fare ciò, come neo coordinatore, mi adopererò a coinvolgere i colleghi della polizia locale di tutto il territorio del Sannio e dell’Irpinia al fine di scambiarci esperienze, informazioni e costruire insieme il percorso futuro.

Le prossime sfide che ci riguardano, a partire dalle proposte di riforma legislativa nazionale, fino ai numerosi interventi legislativi regionali ed ordinamentali locali devono vederci attori protagonisti, attenti e propositivi in questa fase di riordino e valorizzazione del settore.

Nel contempo lavorerò per aumentare fra i colleghi la rappresentanza sindacale della Cisl Fp. Concludo ringraziando per la fiducia la segretaria generale Sonia Petrucciani e tutti i coloro che mi hanno votato e sostenuto".