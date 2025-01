Nati per Leggere trova casa in Biblioteca provinciale Sabato l'inaugurazione del nuovo presidio

A nove anni dall’apertura del primo Punto Lettura sannita, fino ad oggi ospitato dall’Associazione Beneslan, il gruppo di Volontari Nati per Leggere, con la preziosa biblioteca per l’infanzia costruita negli anni con autotassazione e piccoli contributi di famiglie e associazioni amiche, trasloca all’interno della Biblioteca provinciale di Benevento. Lo rendono noto Nino Lombardi (Presidente della Provincia di Benevento), Raffaele Del Vecchio (Amministratore Unico di Sannio Europa - Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale provinciale) e Giovanna Megna del gruppo “Nati per Leggere” di Benevento. L’inaugurazione del nuovo Presidio Locale Nati per Leggere presso la Biblioteca Provinciale di Benevento si terrà sabato prossimo, 18 gennaio (ore 11).

Oltre al Presidente Lombardi, all’Amministratore Del Vecchio e Megna, alla cerimonia di inaugurazione interverranno Claudia Cioffi (Referente regionale Nati per Leggere), Pio Manzo (Presidente AIB Sezione Campania), Nicola Cicchella (Presidente Beneslan) e Titti Sorice (pediatra). A seguire ci sarà un incontro di letture per famiglie.

Nati per Leggere è un programma socio-sanitario di promozione della lettura in famiglia in età precoce (da 0 a 6 anni), intesa come momento che crea relazione e intimità tra adulto e bambino, producendo benefici psicofisici che dureranno tutta la vita. Le ricerche scientifiche hanno ormai da tempo dimostrato come leggere a voce alta già dai primi mesi di vita contribuisca ad un significativo sviluppo cognitivo, linguistico ed emotivo dell’essere umano. La diffusione dei presidi di Nati per Leggere contribuisce anche ad affermare il diritto di ogni bambino di essere protetto dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo.

Un gesto di amore e di cura, quello della lettura condivisa, da diffondere nelle famiglie, come contrasto e prevenzione della povertà educativa. Nati per Leggere è un programma nazionale di comunità che mira a garantire l’accesso ai libri di qualità e ai luoghi di lettura come segno di democrazia ed equità sociale.