Dispersione scolastica: prosegue la sperimentazione di IoXBenevento Presso la sala immersiva virtuale 360 dell'associazione

Continua la sperimentazione di nuovi modelli di apprendimento presso la sala immersiva virtuale 360 dell’associazione “Io X Benevento”. Un modello che il mondo della scienza, dell’educazione e dell’istruzione, sta valutando con particolare attenzione e interesse per lo straordinario impatto a beneficio degli studenti. Un modo di fare scuola piace ai ragazzi e che supera le difficoltà di attenzione e di staticità dovute dalla tradizionale modalità di trasferimento dei contenuti culturali e che coinvolge gli adolescenti emotivamente catturando la loro attenzione. Un modo di fare educazione che ora è al centro di un ulteriore approfondimento psico-scientifico con l’obiettivo di utilizzare questa tecnologia per promuovere dei laboratori speciali di regolazione emotiva, cercando di riuscire a ridurre gli episodi di violenza tra i giovani.



Il progetto “Life Labs” nato dalla collaborazione del Convitto Nazionale “P.Giannone” di Benevento e l’APS “Io X Benevento” nell’ambito dell’intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di I e II grado e alla lotta al fenomeno della dispersione scolastica, della povertà educativa e del disagio giovanile come richiesto dal PNRR (Missione 4: Istruzione e Ricerca – Investimento 1.4, M4C1/1.4-2022-981-p-17367), ha prodotto un risultato straordinario e apprezzato anche dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che a marzo sarà a Benevento, ospite dell’associazione IO x Benevento, per inaugurare la sala immersiva.



Le attività progettuali si sono poste a supporto dell’Offerta Formativa dell’Istituto attraverso laboratori co-curricolari nati dall’idea di offrire e dotare i giovani studenti frequentanti la Scuola Secondaria di I grado, competenze digitali raccomandate dall’UE, essendo il video editing e la grafica 3D elementi che sicuramente interesseranno il percorso di vita degli studenti. Dunque, un primo approccio alla modellazione tridimensionale traendo spunto dall’architettura di piazza Roma di cui sono stati effettuati rilievi metrici successivamente inseriti all’interno di un modellatore 3D; ciò al fine di fornire ai ragazzi un entry level appassionandoli al tema della modellazione tridimensionale applicata all’architettura e ai beni culturali. Il prodotto finale realizzato a conclusione del percorso è un viaggio virtuale all’interno di piazza Roma attraverso opere grafiche realizzate dai ragazzi con la possibilità di immergersi in un ambiente virtuale.



Queste sperimentazioni, dal rilevante impatto sociale, hanno consentito non solo di realizzare gli obiettivi previsti dal PNRR e di ampliamento dell’Offerta Formativa scolastica ma anche di interesse sociale generale dando corpo a una delle azioni fondanti la comunità educante “Insieme per Benevento” di cui entrambi gli attori, istituzione scolastica ed APS, sono partner dall’anno 2022.