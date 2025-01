Riapertura ferrovia Benevento - Napoli, martedì riunione tra Comuni ed Eav L'annuncio del presidente della Città Caudina, Pasquale Fucci

Martedì 28 Gennaio, alle 15, si terrà una video-call sulla riapertura della ferrovia Benevento-Napoli via Valle Caudina.

All'incontro on line parteciperanno il Presidente dell'EAV, Umberto De Gregorio, i sindaci dell Unione dei Comuni "Città Caudina", quelli dei Comuni della Valle di Suessola e i presidenti dei due Comitati dei pendolari.

In una lettera del 9 Gennaio il Presidente della Città Caudina e sindaco di Arpaia, Pasquale Fucci, aveva chiesto all'EAV un cronoprogramma delle tappe che dovrebbero portare alla riapertura della linea il 1 Luglio 2025.

La Città Caudina inoltre si era detta disponibile a interloquire con l'Agenzia per la sicurezza, Ansfisa, per ottenere al più presto il via libera definitivo alla circolazione dei treni.