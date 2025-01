Turismo: la rete museale della Provincia di Benevento incassa 34mila presenze L'amministratore di Sannio Europa: interventi al Giardino del Mago, Arcos, Sant'Ilario

Trentaquattromila visitatori in un anno. E' quanto ha registrato la rete museale della Provincia di Benevento nel 2024.

A dettagliarlo Raffaele Del Vecchio, amministratore unico di Sannio Europa - Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale provinciale.

“E' un dato aggregato che riteniamo soddisfacente - commenta Del Vecchio – in particolare se lo dividiamo per mese e consideriamo che ci sono mesi in cui, generalmente, le città d'arte non sono la destinazione preferita. Chiaramente speriamo di incrementarlo ma gli oltre 30mila visitatori della rete museale non sono pochi”.

E poi incalza “Un dato che dovrebbe smentire il pessimismo fin troppo diffuso. C'è da precisare infatti, che le informazioni utilizzate per le classifiche (come nel caso del Sole 24Ore) attingono esclusivamente alla rete museale nazionale che guarda alle presenze del Teatro Romano e del Museo Caudino a Montesarchio. In realtà se aggreghiamo il dato della rete nazionale con le cifre della rete museale della Provincia otteniamo un risultato interessante che rappresenta in modo più veritiero quanto si va affermando nella nostra provincia dal punto di vista turistico”.

E Del Vecchio evidenzia poi il lavoro che si sta mettendo in campo per la valorizzazione dei luoghi d'arte della Rete museale provinciale.

“In pochi mesi abbiamo ristrutturato il Giardino del Mago, sistemato la sala della pinacoteca per accogliere altre opere d'arte, stiamo intervenendo ad Arcos per rendere di nuovo fruibile la zona occupata dai documenti del fallimento Artsannio, inoltre sono cominciati i lavori al complesso di Sant'Ilario e presso la Biblioteca Provinciale, abbiamo inaugurato una nuova Sala della poesia e assegnato una sede al progetto Nati per leggere”.