Macchinari spostati: scatta la protesta per l'ospedale di Sant'Agata dei Goti Il Movimento civico che lotta per l'ospedale Caudino segnala nuove criticità

"Spostare mezzo Pascale a Sant'Agata De'Goti.

È stata questa l'indicazione che il Presidente della Regione Campania ha dato al Direttore Generale dell'IRCCS Pascale, durante l'incontro svoltosi a Palazzo Santa Lucia lo scorso 11 dicembre 2024.

Nonostante la disponibilità del management napoletano, all'implementazione dei servizi, e della Regione, per l'erogazione dei fondi necessari, nulla è stato fatto".

Parte da qui il Movimento Civico per l'ospedale che lotta per la piena riattivazione del presidio ospedaliero Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata dei Goti.

"Oggi - proseguono gli attivisti- veniamo a sapere che il dermatoscopio utilizzato al De'Liguori per le attività ambulatoriali del Pascale è stato trasferito a Benevento.

A che gioco stiamo giocando?

Per quale motivo non è stato rispettato, per l'ennesima volta, quanto stabilito sui tavoli regionali per il P.O. Sant'Alfonso Maria De'Liguori?

Siamo testimoni di quanto è stato concordato in Regione. Ma a quel tavolo non c'eravamo solo noi, c'erano i nostri rappresentanti istituzionali!

A questi chiediamo uno slancio di orgoglio e di senso di appartenenza ad un territorio ormai vandalizzato, depredato dei servizi essenziali.

Da questi esigiamo le risposte alle nostre domande!".