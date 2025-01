Benevento: tre tappe di preparazione per il Giubileo Da domani, 22 gennaio, al 13 febbraio gli appuntamenti

Molto interessante l’iniziativa promossa dai Parroci della città di Benevento per prepararci al Giubileo 2025: un mini percorso in tre tappe, aperto a tutti coloro che vogliono approfondire il significato di questo grande evento di grazia. Primo appuntamento mercoledì 22 gennaio 2025, nella parrocchia San Modesto di Benevento, con don Leonardo Lepore che tratterà il tema : “Il Giubileo nelle sacra scrittura”. Secondo appuntamento giovedì 30 gennaio 2025, nella parrocchia S. Maria di Costantinopoli in Benevento, con mons. Mario Iadanza che affronterà la tematica : “Il sistema delle indulgenze”. Ultimo incontro giovedì 13 febbraio con una penitenziale comunitaria presieduta dall’arcivescovo mons. Felice Accrocca e confessioni individuali nella basilica Madonna delle Grazie in Benevento. Tutti gli incontri iniziano alle ore 19.