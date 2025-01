Le reliquie del Beato Merlini a Benevento Domenica 26 gennaio, alle ore 18, presso la chiesa S. Maria degli Angeli

Domenica 26 gennaio, alle ore 18, presso la chiesa S. Maria degli Angeli a Benevento giungeranno le reliquie del neo Beato Giovanni Merlini e ci sarà una santa Messa di ringraziamento, presieduta dall’arcivescovo mons. Felice Accrocca. Le reliquie non sosteranno in città, ma saranno presenti solo per la celebrazione. Sarà presente anche la famiglia beneventana Cefalo che ha ricevuto il miracolo che ha reso possibile la Beatificazione.