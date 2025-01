Benevento: I saldi? Non sono più di moda Il presidente provinciale Confesercenti Alviggi traccia un bilancio critico

I saldi? Non decollano. E' in buona sostanza l'allarme rilanciato dal presidente provinciale di Confesercenti Benevento Gianluca Alviggi che, a circa due settimane dall'inizio degli sconti di fine stagione, traccia un primo bilancio.

“Il trend è negativo e non riguarda le singole zone ma è piuttosto diffuso – riflette Alviggi – I motivi? Una scontistica spesso farlocca che però i clienti amano, black friday e promozioni tutto l'anno, per non parlare del commercio online”.

“Il negozio – conclude Alviggi – sembra non essere più di moda e probabilmente anche i saldi sono fuori moda”.

Un'analisi che riflette le difficoltà per negozi di vicinato, per i quali il Comune ha promosso alcune iniziative di supporto a partire da quella approvata ieri dal consiglio comunale che vara uno sgravio sulla tassa rifiuti per i piccoli esercizi commerciali. Meno 17.3% sulla tariffa.