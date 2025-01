A Benevento: "Testi, segni e teologia narrano il Giubileo" Nella chiesa dell'Annunziata lunedì 27 gennaio

Il Giubileo ordinario del 2025, indetto da papa Francesco con la bolla Spes non confundit (“La speranza non delude”) del 9 maggio 2024, è ufficialmente iniziato il 24 dicembre appena trascorso con il rito suggestivo dell’apertura della porta santa della Basilica Vaticana di San Pietro. La celebrazione è tanto più significativa poiché si pone in un contesto internazionale scandito da epocali trasformazioni culturali, sociali e tecnologiche, segnato da tensioni, guerre e migrazioni di popolazioni in fuga a causa di cambiamenti climatici, distruzioni, povertà.

Utile introduzione alla lettura e comprensione dell’evento nei fondamenti biblici, nella storia, nei simboli può essere la manifestazione che si terrà nella chiesa civica della Santissima Annunziata di Benevento lunedì 27 gennaio 2025 dal titolo «PORTA PATET. COR MAGIS. Testi, segni e teologia narrano il Giubileo».

La performance, curata dalla Fondazione “Benedetto Bonazzi” ETS e dall’Ufficio per la Cultura ed i Beni culturali dell’Arcidiocesi di Benevento, prevede la seguente articolazione: Chiesa civica della Santissima Annunziata - Benevento Lunedì 27 gennaio 2025 - ore 18.00

«Porta Patet. Cor Magis. Testi, segni e teologia narrano il Giubileo» Parteciperanno: Pasquale Foschini; mons. Mario Iadanza; Rosa Massa; Angelica Razzano.

-Ensemble vocale Hexachordum con Samuele Caiazzo, Federica Granata, Anton Gryvniak, Valerio Ilardo, Paola Laudanna, Giuseppina Marino, Antonio Pucino, Agnese Scirocco - Direttore M.° Davide Gagliardi, tecnico: Sabino Cubelli.

Concluderanno: Clemente Mastella, Sindaco di Benevento e mons. Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento.

Con l’occasione saranno presentati il disegno ispirato ai simboli del Giubileo del M.° Alfredo Verdile e l’opera in bronzo “Genesi” dell’artista Vincenzo Marsico, che verranno successivamente esposti presso il Museo diocesano di Benevento.