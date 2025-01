Giunta, ok accordo tra Comune e Unisannio per utilizzo parcheggio Pietà Mastella e Cappa: "Struttura a disposizione degli studenti delle sedi universitarie limitrofe"

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane lo schema d'accordo con Unisannio per l'utilizzazione del parcheggio pubblico ubicato alla via Pietà-Rampa San Barbato.

"L'Università degli Studi del Sannio - spiegano il sindaco Mastella e l'assessore al Patrimonio Attilio Cappa nell'illustrare i contenuti del provvedimento - è una realtà fondamentale per il tessuto sociale ed economico del territorio. Ciò premesso e in ragione del rapporto di proficua cooperazione tra le due istituzioni che si è manifestato in una serie di iniziative di interesse strategico, abbiamo concesso il complesso immobiliare, con 86 posti auto, in uso all'Unisannio mediante lo strumento dell'Accordo di programma. In questo modo questa struttura potrà essere a disposizione degli studenti delle sedi universitarie che si trovano in quella zona (Dipartimento di Economia, Diritto, Management e Metodi quantitativi e Dipartimento Scienze e tecnologia). L'accordo diverrà operativo con la sottoscrizione ufficiale dell'atto", concludono.

L'intesa, che ha durata di nove anni, prevede che l'Università si impegni nella manutenzione e gestione del complesso immobiliare, con sensibili risparmi sugli oneri per il Comune.