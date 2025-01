Conservatorio: ora il campus universitario nell'ex hotel 'Il Molino' Presentato l'ambizioso progetto che rappresenta "una crescita per l'intero sistema universitario"

“Un traguardo storico, un momento di accrescimento dell'intero sistema universitario del Sannio”. Emozione palpabile per i vertici del Conservatorio di musica di Benevento, il presidente Caterina Meglio e il direttore Giuseppe Ilario, che hanno presentato un progetto rivoluzionario e ambizioso.

Il Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento ha ufficialmente annunciato l’acquisito della struttura dell'ex hotel Il Molino e avvia il percorso per trasformare l’immobile in un Campus Universitario all’avanguardia, destinato a migliorare la qualità della vita accademica degli studenti e a rafforzare il ruolo culturale e formativo del Conservatorio, sia a livello nazionale che internazionale.

Punto di svolta per la formazione con servizi che ancora mancavano sul territorio a partire da una mensa (che assicurerà due pasti giornalieri, ma si ragiona anche ad una struttura per l'asporto) e residenze studentesche attrezzate, in grado di ospitare studenti locali, fuori sede e internazionali con un numero di posti letto ipotizzabile tra i 238 e i 250.

L’acquisizione, avvenuta attraverso un’asta giudiziaria per un importo di € 2.305.000, rappresenta un investimento strategico che mira a consolidare l’istituzione come polo di eccellenza artistica e culturale, con un impatto positivo anche sullo sviluppo economico e sociale del territorio sannita.

Il progetto in dettaglio

Il progetto prevede la creazione di un Campus Universitario moderno, che offrirà:

Residenze studentesche attrezzate, in grado di ospitare studenti locali, fuori sede e internazionali, per un numero di posti letto ipotizzabile tra i 238 e i 250;

Aule studio moderne e funzionali, pensate per garantire il massimo supporto alle attività accademiche;

Due teatri, di cui uno all’aperto, che diventeranno luoghi simbolo per eventi culturali, spettacoli e attività concertistiche;

Un parco attrezzato, ideale per attività all’aperto e momenti di relax;

Servizi mensa, con due pasti giornalieri e opzioni di asporto, per garantire la massima accessibilità agli studenti.

Questo progetto non solo migliorerà le infrastrutture e i servizi per gli studenti, ma contribuirà anche ad attrarre talenti da tutta Italia e dall’estero, consolidando il Conservatorio come punto di riferimento per la formazione musicale e artistica.

Nella sede di via Mario La Vipera aule studio

Il Conservatorio "Nicola Sala" ribadisce il suo impegno verso la sede storica e il centro storico di Benevento, che continueranno a essere una parte fondamentale della sua identità. L’attuale sede sarà potenziata per diventare il fulcro della biblioteca, che verrà ampliata per accogliere un patrimonio bibliografico ancora più ricco e fruibile. Inoltre, le aule già esistenti saranno messe a disposizione in primis per gli studenti residenti e successivamente per tutti gli altri allievi, offrendo spazi dedicati allo studio e alla preparazione individuale, garantendo così un equilibrio tra tradizione e innovazione.



L’acquisizione dell’Hotel Il Molino si inserisce in un contesto di forte crescita e internazionalizzazione per il Conservatorio, che ha già raggiunto importanti risultati, tra cui:

Un progetto PNRR per l’internazionalizzazione approvato e avviato con successo.

L’esibizione dell’orchestra sinfonica a Philadelphia ad aprile 2024.

La partecipazione dell’orchestra Jazz/Pop a Montreal a luglio 2024.

Il concerto conclusivo al Teatro di San Carlo a dicembre 2024.

“Questo traguardo è il risultato di un lavoro corale, reso possibile grazie al supporto delle istituzioni e dei partner che ci hanno accompagnato. Il nostro impegno è e sarà sempre rivolto agli studenti, al territorio e alla promozione della cultura. Continueremo a lavorare per trasformare il Conservatorio in un modello di eccellenza a livello nazionale e internazionale” hanno concluso la Presidente e il Direttore.