Armando Ciardiello nuovo vicepresidente del Parco regionale del Taburno "Motivo di orgoglio e una nuova grande responsabilità nei confronti della nostra area"

Il presidente di Legambiente Valle Caudina e componente del direttivo regionale di Legambiente Campania Armando Ciardiello è stato nominato nuovo vicepresidente dell’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro. La nomina è arrivata su proposta del presidente Costantino Caturano ed è stata votata all’unanimità da tutti i componenti della giunta del Parco.

«Questa nomina rappresenta per me da un lato motivo di orgoglio e dall’altro una nuova grande responsabilità nei confronti della nostra area protetta e delle comunità che ne fanno parte - ha commentato Ciardiello -. Mi sento di ringraziare il presidente Caturano e tutti i componenti della giunta per la fiducia che hanno riposto nella mia persona. Sono pronto a dare il mio contributo per la tutela, la valorizzazione e la promozione del Parco, cosciente dell’importanza del ruolo che presidente e giunta hanno voluto riconoscere alla mia persona ed all’associazione ambientalista che rappresento».

«Il presidente Caturano ha tracciato in questi anni la strada, il Parco - ha aggiunto Ciardiello - è vivo e la sua importanza per il territorio è oggi un valore riconosciuto da istituzioni ed associazioni. Il lavoro fatto è stato davvero importante, ma c’è ancora tanto da fare. Il mio impegno sarà in questa direzione, rivolgendo sempre un’attenzione particolare alla tutela delle nostre produzioni tipiche, alla conservazione della straordinaria biodiversità del Taburno Camposauro, alla sensibilizzazione delle comunità sull’importanza di pratiche sostenibili. Il futuro del nostro territorio dipende dal nostro Parco regionale».