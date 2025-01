Giornata Internazionale per l'avvocato in pericolo, focus a Benevento "Tra i difensori dei diritti umani, i legali, continuano ad essere presi di mira con ritorsioni"

Oggi, in occasione della Giornata Internazionale per l'avvocato in pericolo, si è tenuto un incontro presso il Tribunale di Benevento, organizzato dal Comitato di Pari Opportunità presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Benevento, presidente Ilaria Iammarino in collaborazione con il Gruppo Amnesty Italia n°312 Benevento, responsabile l'avvocato Luigi Marino.

Quest'anno, la giornata, è stata dedicata agli Avvocati della Bielorussia accusati ingiustamente di crimini non comessi e, altrettanto ingiustamente, puniti.

Dopo i saluti e le puntuali considerazioni della Presidente del CPO e della Consigliera dell'ordine Lidia Caso, intervenuta anche su delega della presidente del COA (Stefania Pavone), ha preso la parola, Giorgia Pane, Responsabile della Circoscrizione Campania di Amnesty, che ha introdotto il tema trattato, congratulandosi con il Gruppo di Benevento per l'azione sul territorio.

Infine, ha relazionato Tina Marinari, Responsabile Campagne Amnesty Italia che, per prima cosa, ha ricordato che il fondatore di Amnesty era un avvocato, Peter Benenson e che, nel mondo, tra i difensori dei diritti umani, i legali, continuano ad essere presi di mira con ritorsioni, torture ed uccisioni. Agli avvocati difensori dei diritti umani, inoltre, viene inibita la possibilità svolgere la professione forense. Si è discusso di Cina, di Iran, di Russia e di Cile, quali esempi di paesi in cui i diritti degli Avvocati vengono calpestati senza alcuna remora.

Gli Avvocati, per il loro essere liberi e legati ad un ideale alto di Giustizia rappresentano una spina nel fianco di dittatori e regimi totalitari. Tutti gli organizzatori, infine, si sono detti entusiasti della sinergia creata che ha prodotto e produrrà eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulla tutela dei diritti umani.