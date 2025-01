Nel Sannio 'Giornata di Raccolta del Farmaco': ecco dove contribuire nel Sannio Dal 4 al 10 febbraio. I farmaci raccolti saranno distribuiti a diverse realtà assistenziali

Anche quest'anno torna la Giornata di Raccolta del Farmaco (GRF), che si svolgerà dal 4 al 10 febbraio 2025. Durante questa settimana, sarà possibile donare medicinali da banco per aiutare le persone in difficoltà. I farmaci raccolti saranno distribuiti a diverse realtà assistenziali che si prendono cura degli indigenti, offrendo loro cure e medicinali gratuiti.

A Benevento e provincia, la raccolta avverrà presso le seguenti farmacie aderenti: Farmacie aderenti al Banco Farmaceutico 2025

Nel capoluogo:

• Farmacia Igea - Viale Mellusi, Benevento

• Farmacia Del Grosso - Via Perasso, Benevento

• Farmacia Italiano - Via Napoli, Benevento

• Farmacia Mercaldo - Via Napoli, Benevento

• Farmacia Fatebenefratelli - Viale Principe di Napoli, Benevento

• Parafarmacia Cardone - Via dei Longobardi, Benevento

• Farmacia Conte - Via Crocerossa, Benevento

• Farmacia Fabbriche Riunite - Via delle Puglie, Benevento

In provincia:

• Parafarmacia Cardone - Viale Minieri, Telese Terme

• Farmacia Izzo, via Domenici Montesarchio

• Farmacia Mauro, via Roma Moiano

• Farmacia Delle Terme - Via Colombo, Telese Terme

• Farmacia Ievoli - Piazza del Carmine, Sant’Agata de' Goti

• Farmacia Viola - Viale Vittorio Emanuele, Sant’Agata de' Goti

• Farmacia Cusano - Via Bagni, San Salvatore Telesino

• Farmacia Cusano - Via Iadonisi, Vitulano

• Farmacia Pontoriero - Via Fabbricata, Torrecuso

• Farmacia Iglio - Airola

• Farmacia Chiavelli - San Giorgio del Sannio



I volontari del Banco Farmaceutico saranno presenti nelle farmacie aderenti durante il fine settimana del 8 e 9 febbraio. In questi giorni, sarà possibile consegnare loro i medicinali da donare. Negli altri giorni della settimana (dal 4 al 10 febbraio), si potrà comunque donare un farmaco informando il farmacista, che provvederà alla raccolta.

Enti beneficiari del Banco Farmaceutico 2025

I farmaci raccolti saranno destinati ai seguenti enti locali, incaricati di distribuirli ai più bisognosi del territorio:

1. Caritas Parrocchiale “Il Pozzo di Giacobbe” della parrocchia Sacro Cuore di Benevento

2. Associazione “Progetto Vita” di Pesco Sannita

3. Bethell Italia A.P.S. Foggia Sede Rotondi Benevento

4. Caritas Diocesana di Cerreto-Telese-Sant’Agata dei Goti Benevento

5. Cooperativa sociale Nuovi Orizzonti progetto SAI Torrecuso (BN)

6. Croce Rossa Italiana, Comitato di Benevento

7. Ente Provinciale Frati Minori Santa Maria delle Grazie Benevento

8. Fraternità di Misericordia di Benevento

9. Il Cireneo di Sant’Agata de' Goti

10. Pubblica Assistenza Protezione Civile Telesia di Telese Terme

“Quest'anno celebriamo il 25º anniversario del Banco Farmaceutico. Purtroppo, le emergenze non mancano: oltre ai virus stagionali, le difficoltà economiche, come l'aumento delle bollette, stanno colpendo duramente molte famiglie, incrementando il numero di persone bisognose. Anche nel Sannio, queste problematiche sono presenti. Per questo, il nostro appello e il nostro impegno devono essere ancora più forti e pressanti. È necessaria la partecipazione di tutti”.