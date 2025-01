Giunta, ok al pubblico interesse: si avvicina affidamento gestione parcheggi Con la nuova gestione a Benevento rinascerà anche il parcheggio di Porta Rufina

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane, prendendo atto della chiusura della fase negoziale, il pubblico interesse per la proposta progettuale di Tmp srl. Ha dato dunque mandato al dirigente di adottare gli atti conseguenti ai fini dell'indizione della gara ad evidenza pubblica per la gestione e ottimizzazione dei parcheggi comunali.

"Il passo amministrativo odierno - spiega l'assessore ai Parcheggi Attilio Cappa - è fondamentale per arrivare alla concessione definitiva della gestione dei parcheggi cittadina. La tempistica stimata è di sessanta giorni.

Al termine della procedura di gara, potremo avviare un'autentica trasformazione migliorativa dei parcheggi e dell'intero sistema della mobilità cittadina. Rinascerà il parcheggio di Porta Rufina, che abbiamo trovato chiuso e in abbandono e che potrà tornare operativo con un investimento importante (almeno 800mila euro). Ulteriori investimenti, pari ad un milione di euro, ci saranno per il mega-parking di piazzale Iannelli che resta uno snodo fondamentale dell'offerta di sosta anche per il centro storico. Un sistema di smart mobility investirà il rapporto con gli utenti, attraverso app per la sosta e il pagamento delle tariffe. Il Piano traffico sarà improntato alla massima sostenibilità e al decongestionamento delle aree urbane a maggior flusso veicolare. Siamo sicuri di poter raggiungere risultati importanti sia nell'offerta complessiva di aree per la sosta che nel miglioramento del rapporto coloro che fruiscono dei parcheggi in città".