Chiusura parziale via Rummo: da lunedì cambiano percorsi bus Per i lavori ex Orsoline – Galleria Malies riorganizzato il servizio di trasporto

A causa della chiusura della semicorsia di marcia di via Gaetano Rummo, direzione e senso di percorrenza verso via Bosco Lucarelli e via Porta Rufina, si è reso necessario riorganizzare, a partire da lunedì 10 febbraio, il servizio di trasporto pubblico che interessa le linee che percorrono tale tratto.

Le linee coinvolte dalla chiusura sono le seguenti: 2, 2bis, 3, 5, 5bis, 8, 9bis, 12, 12bis, 10, 14, 15. Queste linee, che transitano su via Gaetano Rummo in direzione Piazza Orsini, non subiranno variazioni di percorso in tale direzione.

Tuttavia, in direzione Bosco Lucarelli e via Porta Rufina, a causa della chiusura della semicorsia di marcia, si renderanno necessarie deviazioni temporanee per garantire la continuità del servizio.

Le linee interessate continueranno il loro tragitto su via del Pomerio, via Posillipo, e via Torre della Catena, fino all’intersezione con via Porta Rufina, in prossimità della quale proseguiranno con il consueto percorso.

Per ridurre al minimo i disagi per l’utenza, verranno istituite le seguenti fermate provvisorie:

- la fermata sostitutiva di Corso Vittorio Emanuele verrà istituita in via Posillipo, poco dopo il Ponte Vanvitelli, per coprire il tratto che normalmente viene servito dalla fermata in Corso Vittorio Emanuele.

- la fermata sostitutiva di via Gaetano Rummo verrà istituita in via Torre della Catena, in corrispondenza dell’incrocio con via Maurizio Barricelli.