Tajani a Pietrelcina, il sindaco Mazzone: momento significativo "Il nostro territorio al centro dell’attenzione nazionale ed europea"

"Pietrelcina è pronta ad accogliere il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, il prossimo 22 febbraio". Così il sindaco di Pietrelcina Salvatre Mazzone che prosegue "La nostra comunità sarà lieta di ospitare una visita così significativa, che pone nuovamente il nostro territorio al centro dell’attenzione nazionale ed europea. Pietrelcina è un luogo di fede, storia e tradizione, ma anche di opportunità e sviluppo. Il fatto che sia stata scelta tra le tappe del percorso verso il Congresso del PPE di Valencia rappresenta un riconoscimento importante e un’occasione di crescita per tutto il Sannio.

Questa visita è anche il frutto di un impegno costante per valorizzare la nostra terra e rafforzarne il ruolo nel panorama regionale e nazionale.

Ringrazio il segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, e il parlamentare sannita, Francesco Maria Rubano , per l’attenzione e il lavoro svolto per la nostra provincia. Siamo certi che questa giornata rappresenterà un importante momento di confronto e condivisione".