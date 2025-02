Partita riqualificazione Malies ed ex Orsoline. "Speriamo sia la volta buona" L'auspicio dei commercianti di via Rummo: i disagi ci sono, serve completare le opere nei tempi

“Sicuramente le nostre attività commerciali avranno dei disagi anche in termini di difficoltà per i nostri clienti a raggiungerci. Ben venga però la riqualificazione di questa zona nel limbo da anni per via del fallimento della galleria Malies che anni fa prese il posto del mercato alimentare che c'era qui”.

Questa l'opinione dei commercianti questa mattina in concomitanza con l'avvio dei lavori per la riqualificazione dell'immobile dell'ex convento e scuola delle suore Orsoline e del mercato Commestibili con cauto ottimismo hanno 'salutato' l'avvio dei lavori ed auspicato “che stavolta finalmente possano ridonare la centralità commerciale ad una zona per anni al centro di progetti e lavori mai andati in porto o conclusi”.

Agenti della polizia municipale impegai fgin dalle prime ore della mattina per le deviazioni: via Rummo a senso unico che consente alle auto e agli altri veicoli di poter percorrere l'arteria da via dei Mulini a piazza Orsin. Via Rummo chiusa infatti all'altezza dell'incrocio con via Bosco Lucarelli. Le auto infatti vengono deviate lungo la cosiddetta 'discesa delle Orsoline' per poi immettersi su via Torre della Catena.

“La nostra preoccupazione – hanno poi rimarcato i commercianti – è che come le altre volte le opere possano interrompersi e si rinvia di nuovo la riqualificazione dei due siti”.