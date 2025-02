Complesso rampa San Barbato, sindaco Mastella e rettore Canfora firmano accordo Struttura sportiva fruibile previo tesseramento al Cus Benevento e parcheggio anche per studenti

Il sindaco Clemente Mastella e il Rettore dell'Università degli Studi del Sannio Gerardo Canfora hanno sottoscritto stamane l'Accordo relativo al complesso Rampa San Barbato-Pietà.

La struttura sportiva sarà fruibile previo tesseramento al Cus Benevento e il parcheggio, con 86 posti auto, sarà particolarmente utile per gli studenti delle sedi universitarie che si trovano in quella zona (Dipartimento di Economia, Diritto, Management e Metodi quantitativi e Dipartimento Scienze e tecnologia). L’intesa, che ha durata di nove anni, prevede che l’Università si impegni nella manutenzione e gestione del complesso immobiliare, con sensibili risparmi sugli oneri per il Comune.

"Il modello di campus urbano che caratterizza l’Università del Sannio si arricchisce di nuovi spazi e servizi grazie all’accordo per l’utilizzo del parcheggio di via Pietà-Rampa San Barbato. Questa struttura migliorerà concretamente la fruibilità delle sedi universitarie presenti nell’area, agevolando gli spostamenti di studenti e studentesse e potenziando i servizi a loro disposizione. Inoltre, la presenza di un campetto di calcio offrirà nuove opportunità per attività sportive e ricreative, rappresentando un luogo di aggregazione e di sport nel circuito di strutture sportive dell’Ateneo, situate a pochi passi. Unisannio si impegna a garantire la gestione e la manutenzione della struttura, assicurandone la piena funzionalità e contribuendo alla valorizzazione del patrimonio pubblico e alla sua fruizione ottimale. L’area, inoltre, sarà a disposizione anche della cittadinanza con benefici per tutta l'area urbana su cui si trova l'immobile, rafforzando il legame tra l’Università e il territorio e offrendo spazi condivisi per la comunità", spiegano in una nota congiunta il sindaco Mastella e il Rettore Canfora.