Vertenza Hanon Systems Italia, audizione in Regione su richiesta di Mortaruolo "La Regione sarà al fianco dei lavoratori e impegnata nella ricerca di ogni possibile soluzione"

Su richiesta del Vicepresidente della III Commissione Consiliare Permanente "Attività Produttive - Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi", Erasmo Mortaruolo, è stata convocata per il 20 febbraio alle ore 12 – presso la sede del Consiglio regionale della Campania – un’audizione sulla vertenza Hanon Systems Italia.

L’istanza era stata formalmente presentata dallo stesso Mortaruolo, lo scorso 10 febbraio, non appena informato dalle organizzazioni sindacali territoriali FIM CISL e FIOM CGIL e dalla RSU dello stabilimento, a seguito della comunicazione della multinazionale coreana di chiudere lo stabilimento di Benevento entro maggio 2025. La decisione mette a rischio circa 60 posti di lavoro, con gravi ripercussioni sull’occupazione e sull’assetto industriale del Sannio.



“Ringrazio il Presidente della III Commissione, Giovanni Mensorio, per la sollecita convocazione e per l’attenzione dedicata a questa vertenza che colpisce duramente il nostro territorio. La Regione Campania, così come ha fatto tante volte in questi anni di fronte a crisi occupazionali, sarà al fianco dei lavoratori e impegnata nella ricerca di ogni possibile soluzione per tutelare l’occupazione e il futuro produttivo del sito. È fondamentale che tutte le istituzioni, insieme alle parti sociali, lavorino affinché si apra un confronto serio con l’azienda e si possano individuare strumenti concreti per scongiurare la chiusura e garantire la continuità industriale” dichiara il Consigliere Mortaruolo.



L’audizione vedrà la partecipazione di tutte le parti coinvolte, comprese le rappresentanze istituzionali, sindacali e aziendali, per affrontare nel merito la vertenza e individuare possibili soluzioni per la salvaguardia dei lavoratori e del sito produttivo.