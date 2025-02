Benevento Ponte San Nicola: ancora qualche giorno prima della riapertura La pioggia ha rallentato l'intervento. Domani focus sui lavori

Si dovrà pazientare ancora qualche giorno a Benevento per la riapertura del Ponte San Nicola. L'ultimazione degli interventi di messa in sicurezza dell'importante infrastruttura che permette il collegamento della zona alta con il rione Capodimonte potrebbe slittare di qualche giorno rispetto all'ultima ordinanza che ha disposto la chiusura del traffico veicolare fino al prossimo 21 febbraio.

A confermarlo l'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello: “I tempi richiesti dall'impresa scadono la settimana prossima. Purtroppo, però, gli ultimi giorni di pioggia hanno rallentato l'intervento rendendo impossibile il lavoro degli operai. Inoltre occorre poi intervenire sul manto d'asfalto”.

E dunque è fissato per domani un vertice per fare il punto della situazione sulla questione, ma l'assessore ai lavori pubblici ribadisce la massima celerità per l'atteso intervento “Vogliamo riaprire il ponte al più presto, se è possibile sul finire della prossima settimana al massimo nei primi giorni della successiva, perchè ci consentirebbe di snellire un po' il traffico, che risente di tutti i cantieri in corso in città, decongestionando anche la zona di San Pasquale che soffre particolarmente, soprattutto in concomitanza con gli orari di ingresso e uscita delle scuole”.

E per l'intervento effettuato annuncia un focus che consentirà di illustrare nel dettaglio i lavori che sono stati messi in campo.