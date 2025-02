Provinciale 110, Melizzano - Solopaca. Il sindaco Galietta scrive alla Provincia Per sollecitare avvio urgente dei lavori di rifacimento

Questa mattina, in un incontro con il presidente della Provincia Nino Lombardi, il sindaco di Melizzano Francesco Galietta ha sollecitato in maniera decisa, l’avvio urgente dei lavori di rifacimento della SP 110 - Tratto Melizzano - Solopaca, che versa in una situazione di grave pericolosità per la pubblica incolumità a causa della presenza di numerose buche e avvallamenti che la rendono di fatto intransitabile.

Tale situazione è peggiorata a seguito delle copiose piogge intervenute nelle giornate di venerdì e sabato scorso che hanno arrecato ulteriori danni al manto stradale già gravemente ammalorato.

Il sindaco ha fatto presente che i predetti lavori, oggetto di specifico finanziamento, sono stati affidati dal Comune di Solopaca, in qualità di Ente capofila del protocollo di intesa sottoscritto tra questo Ente, il Comune di Solopaca e la Provincia di Benevento (Ente proprietario della strada), ma che ad oggi non sono stati ancora avviati, nonostante i nostri precedenti solleciti, a causa di problematiche che interesserebbero unicamente il territorio del Comune di Solopaca.

Tale tratto di strada della SP 110, denominato Bebbiana, è divenuto il collegamento principale tra la Fondo Isclero e la SS 372 Telesina, con considerevole aumento della circolazione stradale, anche di mezzi pesanti, proveniente da Napoli e diretta a Benevento (e viceversa).

Considerato che le precedenti richieste e segnalazioni non sono state evase e che il perdurare di tale inadempimento comporta grave pericolo per la pubblica incolumità con conseguenti responsabilità, oltre che danno a questo Ente (beneficiario del finanziamento con il Comune di Solopaca), il Sindaco ha chiesto l’avvio immediato dei lavori di rifacimento della SP 110 – Bebbiana, iniziando dal Torello di Melizzano, in attesa della risoluzione delle problematiche che riguardano il Comune di Solopaca, o in alternativa la chiusura alla circolazione stradale dello stesso.