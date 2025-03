Sviluppo e imprese: con Delta Biotech avanzano innovazione e ricerca Primi risultati del patto territoriale della Provincia rilanciato da Confindustria

Creare innovazione, sviluppo e occupazione per far crescere il territorio. Il Patto territoriale della Provincia di Benevento, fortemente voluto da Confindustria Benevento con il presidente Oreste Vigorito, segna il suo primo importante risultato.

Grazie al progetto “Nutraceutica e Dermocosmesi – ricerca e produzione” nell'ambito di Situs (Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile) la start up sannita Delta Biotech, che opera nel campo delle biotecnologie farmaceutiche, ha sviluppato Fylla, una macchina per la dermocosmesi unica e innovativa per l'analisi del volto. Un apparecchio che si avvale dell'intelligenza artificiale e di una chat-bot messa a punto con l'università degli studi di Milano Bicocca.



“Il patto territoriale della Provincia di Benevento è la dimostrazione che si può fare impresa, e impresa innovativa in particolare, anche nel Sannio” ha evidenziato Piero Porcaro CEO di Delta Biotech nel dare il via, questa mattina, presso Delta Biotech (Sede Consorzio Sanniotech Apollosa), alla presentazione del macchinario.

“Da sempre – ha ribadito – l'appoggio di Confindustria si è rivelato fondamentale per il nostro lavoro. Quest'apparecchio rappresenta un unicum e sarà presentato, il prossimo 21 marzo anche a Milano ma ho ritenuto fondamentale partire dal nostro territorio anche per lanciare un messaggio ai giovani contro la fuga dal nostro Sannio”.

“Siamo particolarmente emozionanti – ha aggiunto Anna Pezza, direttore di Confindustria Benevento – di presentare il primo risultato realizzato con investimenti privati e grazie al Patto territoriale della Provincia di Benevento. Un risultato ottenuto grazie all'impegno innovativo di Piero Porcaro che ha fortemente creduto nel nostro territorio”.

E ancora sul Patto territoriale “E' stata una felice intuizione alla sua costituzione nel 1997, che abbiamo rimesso in pista nel 2021, grazie al Presidente Oreste Vigorito, ottenendo finanziamenti per 10 milioni di euro, progetti di investimento per 16 milioni che daranno vita ad almeno 100 posti di lavoro diretti senza considerare l'indotto”. E ha concluso “E' la dimostrazione, anche per i nostri giovani, che ci sono tantissime aziende che rappresentano importanti opportunità sul nostro territorio”.

“Da questa iniziativa emerge un Sud competitivo e innovativo, capace di competere con importati realtà nazionale e internazionali ha aggiunto il Prof. Pasquale Vito dell'università degli studi del Sannio -. Il target dei prodotti, inoltre, incarna il nuovo concetto di salute moderna che non è più solo assenza di malattia ma guarda al benessere. Infine c'è un insieme di tecnologie in campo per questi prodotti che rivoluzionerà, nei prossimi anni, il nostro modo di vivere”.

Il presidente dell'Asi, Domenico Vessichelli, invece ha aggiunto “E' una giornata speciale per le imprese della nostra provincia. La dimostrazione di un traguardo importante che deriva da un lungo e attento lavoro quotidiano. L'Asi sostiene queste iniziative e crede fortemente nella sinergia tra aziende per raggiungere un buon risultato nel campo dello sviluppo economico”.

A spiegare l'azione di Fylla Gaetano Cardinale Direttore Scientifico di Delta Biotech “E' un macchinario che analizza parametri chiave della pelle, fornendo una valutazione dettagliata e immediata. E' basata su un algoritmo sviluppato in collaborazione con l'Università bicocca di Milano. E' innovativo e consente un'analisi rapida e dettagliata”. Nella stessa mattinata, per celebrare la Festa della Donna, è stato dedicato uno spazio speciale alla salute della pelle con un open day.