Giornata nazionale del Paesaggio, nel Sannio si parte da Torrecuso, il programma Soprintendenza Archeologia con Comune Torrecuso, Parco Taburno Camposauro e associazioni

Domenica 16 marzo 2025 la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, in collaborazione con il Comune di Torrecuso, l’Ente Parco Regionale Taburno Camposauro, la Nuova Pro Loco Torricolus, l’Associazione Contadini Torrecuso e l’Associazione Nico Falanghi Divulgatori Enogastronomici, aderisce all’invito del Ministero della Cultura e del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, celebrando la Giornata nazionale del Paesaggio.

A partire dalle ore 11 le numerose attività di tutela avviate nel Parco regionale del Taburno saranno protagoniste dell’evento che condurrà alla scoperta di un itinerario lungo la straordinaria ricchezza naturalistica e l’incantevole borgo medievale, accompagnati dal suggestivo panorama sulla Valle del Calore.