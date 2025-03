Polizia Municipale: il sindaco Mastella "Ci saranno più pattuglie in strada" Il potenziamento dell'organico per aumentare vigilanza e controllo

"Con una direttiva trasmessa al Comandante della Polizia Municipale ho dato preciso indirizzo affinché provveda, con immediatezza, a organizzare diversamente il personale di cui dispone: in strada servono più agenti della Polizia Municipale. Il principio politico-amministrativo di questa mia disposizione è estremamente chiaro: gli agenti della Municipale devono stare, non già negli uffici, ma in strada a controllare e a vigilare. Dunque provvederemo a rafforzare la presenza in strada, dislocando in strada chi oggi è in ufficio: quattro pattuglie in servizio esterno, per ogni turno lavorativo, sono necessarie e saranno garantite", è quanto spiega in una nota il sindaco Clemente Mastella.

"Ciò serve a garantire la sicurezza urbana, un deflusso più regolare del traffico in un momento di eccezionale trasformazione migliorativa della città e a scoraggiare comportamenti scorretti o illegali", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Attraverso le assunzioni, abbiamo potenziato l'organico della Municipale che oggi ha 40 componenti: è stata una scelta precisa perché conosciamo quanto strategico e cruciale sia il ruolo di controllo e vigilanza del vasto territorio cittadino. Dunque c'è piena praticabilità gestionale per aumentare la presenza in strada, attraverso l'opportuna organizzazione interna. Sono convinto che il Corpo di Polizia Municipale di Benevento risponderà con spirito di leale collaborazione ad un indirizzo che è finalizzato a migliorare la qualità della vita e a preservare il patrimonio della Città", conclude Mastella.