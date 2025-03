Detenuta incendia cella, Mastella: lavoriamo sulla strada indicata dai garanti Il sindaco di Benevento sull'episodio avvenuto al carcere di Capodimonte

“Apprendo di un grave episodio accaduto nella sezione femminile del carcere di Benevento, in cui una detenuta appena maggiorenne, proveniente da un istituto per minorenni del Nord, avrebbe addirittura incendiato una cella, al culmine di una insofferenza mostrata fin dal suo trasferimento. Condanniamo strenuamente atti di questo tipo, ma al contempo riteniamo di fondamentale importanza per questi giovani adulti un supporto psicologico maggiore.

Accogliamo e sosteniamo, pertanto, la richiesta dei garanti dei detenuti di Benevento provinciale Sannino e comunale Pagliarulo rispetto alla necessità di avere più strutture per neo maggiorenni che non siano solo reclusive ma pedagogicamente rieducative. E lavoreremo per questo”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.