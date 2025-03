Streghe a Benevento tra storia, leggenda e promozione: dal 21 al 23 ecco Janara VIDEO - Il programma dell'evento al quale parteciperanno anche altri sindaci d'Italia

Presentato questa mattina il ricco cartellone di “Janara - Le Streghe di Benevento”, nuovo evento dedicato alla leggenda delle streghe, che si terrà a Benevento dal 21 al 23 marzo 2025 nel centro storico della città.

Manifestazione che si aprirà con un convegno organizzato a Palazzo Paolo V dal titolo “Città delle Streghe – condivisione, rete e confronto, con la partecipazione di numerosi sindaci di quelle città al centro di leggende sulle streghe come Cuneo, ovviamente Benevento, L'Aquila, Lecce, Trioria ed esperti come docenti universitari ed esperti.

Al ricco programma poi una sezione di “libri e incontri” che si svolgerà presso loscali e librerie della città.

Eventi creati in collaborazione con tutti i locali del centro storico che allestiranno location a tema per le serate.

“Un progetto che avevamo nel cassetto da anni. Ora è però il momento giusto” ha rimarcato Antonio Frascadore, direttore artistico della manifestazione che ha rimarcato l'importanza “del convegno con tutti i sindaci delle città 'delle streghe' con lo scopo di firmare un protocollo di promozione culturale e turistica. Le persone si immergeranno nel tema delle Streghe con un villaggio medievale che allestiremo e tanti appuntamenti diversi concentrati nel centro storico”.

A mettere l'accento sull'importanza turistica e ricettiva dell'evento è stato Nico De Girolamo: “Abbiamo creato una collaborazione gratuita con tutti i locali del Centro storico. A loro daremo un mantello e un cappello e un menù di pozioni con bevande e cibi che si utilizzavano all'epoca. Abbiamo deciso di non far diventare l'evento come una fiera con stand ed altro ma coinvolgere i locali di Benevento”.

Soddisfatto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che ha partecipato alla presentazione degli eventi e rimarcato come anche “Le streghe riescano a rendere attrattiva Benevento che è una sorta di capitale. Faremo il convegno con i sindaci delle altre città interessate. Per le altre iniziative – ha ricordato Mastella – va avanti il progetto per il parco delle streghe che vorremmo realizzare al parco De Mita. Progetto ambizioso ma c'è da lavorare ancora”.