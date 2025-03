Crisi Provincia. Presidente Lombardi decide di azzerare tutte le deleghe "Senso di responsabilità istituzionale personale e della parte politica che mi sostiene"

Al fine di consentire l’approvazione della manovra finanziaria e della sessione di Bilancio, nonché per la discussione del Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale, il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi ha comunicato di voler azzerare tutte le deleghe ai Consiglieri Provinciali compresa quella del Vice Presidente della Provincia.

Lo ha fatto durante oggi presso la Rocca dei Rettori durante la conferenza dei Capigruppo aperta a tutti i consiglieri provinciali per esaminare la situazione politica in Consiglio.

Al termine della riunione si è appreso che è stata convocata per il prossimo 18 marzo una nuova seduta della Conferenza dei Capigruppo aperta alla partecipazione dei tecnici e dei dirigenti della Provincia finalizzata a dare corso alle intese di massima raggiunte oggi finalizzati a chiudere la Sessione di Bilancio della Provincia tra l’8 e l’11 aprile prossimi.

A tale proposito, il presidente Lombardi ha voluto sottolineare il senso di responsabilità istituzionale suo personale e della parte politica che lo sostiene: «Con il Rendiconto di gestione 2024 approvato nei giorni scorsi - ha affermato Lombardi – sono state individuate, quale avanzo di amministrazione, risorse finanziarie che possono essere da subito reinvestite sul territorio per progetti importanti e qualificanti al servizio dei cittadini. Inoltre, l’approvazione dell’intera manovra finanziaria consentirà la prosecuzione degli interventi per il Pnrr sulle strade provinciali e sull’edilizia scolastica. Ricordo che si tratta di mobilitare ingenti risorse pari a circa 100 milioni di Euro per la Fondo Valle Isclero, la Fondo Valle Vitulanese, la Fondo Valle Fortorina; per il completamento degli interventi per nuove e più sicure infrastrutture scolastiche per un totale di altri 60 milioni di Euro sull’intero territorio; nonché per la istituzione del Museo Egizio di Benevento del Tempio di Iside, il 3° al mondo nel suo genere dopo Il Cairo e Torino, già co-finanziato dalla Regione Campania e dal Ministero della Cultura. Con lo stesso spirito di apertura, sensibilità e condivisione istituzionale – ha aggiunto Lombardi, questa proposta ci consentirà di avviare la discussione con tutto il territorio, a partire dai Sindaci, del Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale, uno strumento di programmazione fondamentale di cui il nostro Sannio ha bisogno in misura particolare. In definitiva, io credo – ha concluso il Presidente, che questa proposta consenta di utilizzare in modo proficuo e d utile per la collettività i mesi rimanenti alla fine della Consiliatura. La convocazione della nuova seduta del Conferenza dei Capigruppo ci consentirà peraltro di approfondire temi e proposte che sono state illustrate nel corso della discussione odierna».