La LILT di Benevento aderisce alla settimana nazionale Prevenzione Oncologica A San Lorenzo Maggiore convegno sulla dieta Mediterranea

Al via la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che si svolgerà fino a domenica 23 Marzo 2025. Anche la sede LILT di Benevento ha aderito alla SNPO (istituita con Decreto del Presidente del Consiglio nel 2001): campagna di sensibilizzazione dedicata alla promozione di un corretto stile di vita e alla diffusione della cultura della prevenzione. Il cancro, infatti, rappresenta una delle principali cause di morte in Italia, con oltre 390.000 nuovi casi stimati nel 2024.

Tuttavia, grazie alla diagnosi precoce e ai trattamenti sempre più personalizzati ed efficaci, le persone in vita dopo una diagnosi di tumore continuano a crescere, arrivando ad oltre 3,7 milioni di italiani. Testimonial della SNPO 2025 è la conduttrice ed imprenditrice Elisabetta Gregoraci, da anni, ambasciatrice della LILT che ha sempre sostenuto l’importanza della prevenzione.

Il claim della campagna 2025 è: “Amati. Fai prevenzione”; un invito a prendersi cura di sé, a mettere la salute al primo posto attraverso semplici ma fondamentali pratiche quotidiane come: non fumare, non bere alcolici, alimentarsi adeguatamente nella giusta stagionalità, fare attività fisica per combattere la sedentarietà e tutte le malattie ad essa correlate, riposare, effettuare controlli periodici per la diagnosi precoce. Simbolo della Settimana per la Prevenzione è, da sempre, l'olio extravergine di oliva 100% italiano. Un alimento fondamentale della dieta mediterranea e noto per le sue straordinarie proprietà antiossidanti, grazie alla ricchezza di polifenoli ed acido oleico che contribuiscono alla prevenzione di diverse patologie oncologiche. In particolare, uno studio che ha analizzato 45 ricerche scientifiche ha confermato che l’assunzione quotidiana di olio EVO riduce del 31% i rischi di cancro. Ebbene, la LILT di Benevento proprio sulla dieta mediterranea e sull’olio extravergine di oliva ha organizzato un convegno tematico che si svolgerà: giovedì 20 Marzo, alle ore 18.30, presso la sala polifunzionale del Comune di San Lorenzo Maggiore.

All’evento prenderanno parte: il dottore Antonio Febbraro, presidente LILT-Benevento; il dottore Carlo Giuseppe Iannotti, sindaco di San Lorenzo Maggiore ed il dott.Oto Cusano, coordinatore LILT-Campania. Inoltre, nella mattinata di domenica 23 Marzo, un corner-LILT sarà allestito negli spazi del Dipartimento di Ingegneria Unisannio in piazza Roma, a Benevento. Presso la bancarella sarà possibile acquistare l’olio extravergine d’oliva LILT il cui ricavato sarà destinato a finanziare attività di prevenzione e sensibilizzazione.