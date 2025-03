Il Sindaco Mastella ha incontrato una delegazione di studenti di Ankara Accompagnati dal professore Carlo Mazzone, presidente di Sannio Valley

Il sindaco Clemente Mastella ha incontrato, stamane nella sala consiliare di Palazzo Mosti, una delegazione di docenti e studenti provenienti dalla Turchia, accompagnati dal presidente di Sannio Valley, professor Carlo Mazzone.

I ragazzi, che studiano in un istituto superiore di Ankara, parteciperanno, quale start up impegnata attivamente nel settore dell'informatica e dei nuovi sistemi digitali da impiegare a supporto di enti e imprese, parteciperanno domani al Focus rifiuti/Hackathon edition 2025 in programma domani, con sessioni dalle ore 09,00 alle 18,00, presso Palazzo Paolo V.