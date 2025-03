Nel Sannio due giorni 'stellari' per premiare i migliori chef italiani Ad Amorosi lunedì 24 e martedì 25 marzo 2025 organizzata dall’Associazione Italiana Cuochi

Mercoledì a Palazzo Mosti, sede del Comune di Benevento presentazione del Premio 5 Stelle d’Oro della Cucina a cura dell’Associazione Italiana Cuochi. L’AIC annovera nei propri elenchi migliaia di cuochi, chef di caratura nazionale e internazionale, stellati, sapienti cultori della buona tavola. L’Hotel La Piana di Amorosi si trasformerà in una piccola capitale del cibo italiano – prossimo ad essere dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco – ospitando tra le sue mura il prestigioso evento che ogni anno richiama un pubblico assai qualificato.

Un riconoscimento che celebra l’arte gastronomica italiana, anche grazie alla qualità delle materie prime fornite da produttori di elevato livello. Il premio, che si terrà ad Amorosi (BN) il 24 e 25 marzo prossimi con l’ospitalità dell’Hotel La Piana, sarà l’occasione per interpretare al meglio i concetti tanto cari al mondo della cucina che nella tradizione non disdegna la giusta dose di sana innovazione. Il coinvolgimento di cuochi, chef stellati e non, food blogger e personalità nel settore del food aprirà nuovi spazi e nuovi orizzonti all’arte culinaria per conclamare la cucina italiana come la migliore al mondo.

Ad inaugurare la rassegna, il 24 marzo pomeriggio, il raduno dei cuochi italiani che in serata si cimenteranno nella preparazione di una cena di gala da leccarsi i baffi. Il giorno successivo, 25 marzo, tra emozioni e celebrazione centinaia di chef in giacca bianca e toque al cielo sfileranno per le strade cittadine all’insegna della gioia e della condivisione. Visita d’obbligo alla splendida città di Benevento, che nel 2026 ospiterà il campionato di cucina calda. Momento clou l’attesissima premiazione presso la sala cerimonie dell’Hotel La Piana dove avverrà l’assegnazione dei riconoscimenti. Fra volti noti e talenti emergenti, il Premio 5 Stelle d’Oro della Cucina vedrà la partecipazione di vari personaggi tra cui la cantante Nancy Coppola, il promotore delle eccellenze gastronomiche campane Amedeo Palumbo, il comico ed entertainer Simone Iodice. Non mancheranno alcune sorprese che saranno svelate nel corso della conferenza stampa alla presenza del sindaco di Benevento Clemente Mastella e con la partecipazione di cuochi in divisa tra i quali i vertici della sezione Campania dell’AIC.