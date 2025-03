Città metropolitana del Sannio: incontro di natura operativa a Palazzo Mosti Mastella: progetto che punta a mettere in comune servizi e funzioni in settori cruciali

Si è svolto stamane, nella sala Giunta di Palazzo Mosti, l'incontro, di natura operativa e di carattere preliminare, tra i Sindaci che hanno condiviso il percorso d'istituzione della Città Metropolitana del Sannio.

Nel corso di un approfondito e costruttivo confronto, cui ha partecipato il docente di Diritto amministrativo dell'Unisannio Pierpaolo Forte, i sindaci di Comuni - contigui per vicinanza geografica e per una rete di interconnessioni socio-economiche e turistiche - si sono impegnati nella sfida di potenziare in modo sistematico e con un preciso inquadramento normativo un itinerario comune finalizzato ad aumentare la qualità delle risposte da offrire ai cittadini e ad accorciarne i tempi.

"Si è trattato dello start - spiega il sindaco di Benevento Clemente Mastella - di un progetto che punta a mettere in comune servizi e funzioni in settori cruciali quali la gestione dei flussi turistici, la valorizzazione dei beni culturali, il governo e la cura del territorio, le attività di prevenzione idrogeologica e di Protezione civile, le nuove frontiere dei flussi d'informazione digitale, solo per citare gli esempi più importanti. Questi Comuni possono dare vita dunque ad una comunità istituzionale che guarda alla condivisione, all'aiuto reciproco e all'efficacia nel rispondere meglio e prima ai bisogni dei cittadini. Uno Statuto è già allo studio e sarà approvato in un evento pubblico nel corso delle prossime settimane", conclude il sindaco Mastella.