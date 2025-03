Nuovo polo per la formazione ed il lavoro del Centro Studi e Pform Group La presentazione il 21 marzo a Benevento

“Insieme connettiamo talenti e imprese”. Questo è il titolo dell’evento inaugurale del nuovo hub per la formazione professionale, la valorizzazione delle risorse umane e l’orientamento allo studio e al lavoro, che nasce a Benevento dalla collaborazione tra CentroStudi e Pform Group. Le due realtà operano da oltre 20 anni nel settore, con l’obiettivo di costruire percorsi su misura per imprese, professionisti, giovani e lavoratori.

Venerdì 21 marzo, a partire dalle 10, presso la sede di piazza Vittoria Colonna 8, si terrà l’evento di presentazione della nuova partnership e dei servizi offerti. Saranno presenti i rappresentanti della politica locale, tra cui il Presidente del Consiglio Comunale di Benevento, Renato Parente, i sindaci, o loro rappresentanti, dei comuni di San Giorgio del Sannio, Calvi, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi, Castelpoto, Telese Terme; i rappresentanti del mondo dell’imprenditoria e delle libere professioni del territorio sannita. L’incontro rappresenterà una preziosa occasione di networking per tutti gli stakeholder coinvolti, evidenziando il ruolo strategico della formazione e della gestione e valorizzazione delle risorse umane per il mercato del lavoro.

Spazio anche per un workshop di formazione sul “Marketing delle Professioni” a cura del team del Gruppo Stratego, società che da oltre 20 anni affianca studi legali, studi di commercialisti, studi notarili, di architettura e ingegneria nelle scelte strategiche per far emergere il posizionamento e valorizzare la reputazione attraverso attività strategiche quali corporate identity, personal branding, ufficio stampa e gestione degli strumenti di comunicazione.

"La partnership con CentroStudi è una conferma del nostro impegno nel creare percorsi formativi di alto livello, capaci di rispondere in modo efficace alle esigenze delle imprese e dei lavoratori", dichiara Alfonso Esposito, CEO di Pform Group. “Crediamo fortemente nel valore della formazione come leva strategica per lo sviluppo economico e professionale del territorio, e Benevento rappresenta un punto di riferimento fondamentale per questa missione."

Gli fa eco Carmine Leone, Direttore di CentroStudi Benevento: "La nostra realtà si propone come un ponte tra il mondo della formazione e quello del lavoro. Vogliamo offrire opportunità concrete ai giovani e ai professionisti che desiderano aggiornare le proprie competenze, in un contesto economico, come quello della città di Benevento e della sua provincia, in continua evoluzione e con grandi prospettive di crescita, anche grazie alla valorizzazione delle tante eccellenze in ambito artigianale e manifatturiero."