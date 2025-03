De Luca inaugura pozzi S. Salvatore "Sannio avrà indipendenza idrica" "La Campania è l'unica a Regione ad avere un piano per raggiungere indipendenza idrica"

"La Regione Campania è l'unica ad avere un piano per l'indipendenza idrica, mentre altre Regioni soffrono noi procediamo con numerosi interventi".

Così Vincenzo De Luca dopo aver dato il via al campo pozzi di San Salvatore Telesino, un'opera realizzata grazie a un investimento di 5,2 milioni di euro da parte della Regione Campania attraverso Acqua Campania Spa, che ha permesso di recuperare e attivare un impianto progettato negli anni ’80 ma mai entrato in funzione.

"Dobbiamo recuperare 6mila litri per tutta la Campania - spiega ancora De Luca- lavorando sulle nuovi sorgenti e con la grande opera della diga di Campolattaro, ancora un piano per gli invasi collinari di 250 milioni di euro.

Con l'opera di oggi Benevento non soffrirà più crisi idriche".

Poi evidenzia anche l'importanza dell'investimento per il settore economico legato alla viticoltura.

"Il Sannio - ha detto- è una terra importante anche per produzione vinicola, che promuoveremo a Verona con il Vinitaly, e dunque un'area agricola tale richiede tranquillità per forniture idriche".

