Benevento celebra la Giornata Nazionale vittime innocenti delle mafie Tante iniziative in città e in provincia

Riempie davvero il cuore registrare nel nostro territorio tanta passione civica ed educativa che caratterizzerà il 21 Marzo 2025: Giornata Nazionale della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Una passione che trova le sue radici in una memoria, collettiva, plurale, diffusa, condivisa. In una parola: viva.

Nei mesi scorsi una grande mobilitazione educativa è stata caratterizzata da molteplici incontri nelle scuole e, parallelamente, il coinvolgimento di associazioni ed organizzazioni che hanno fortemente contribuito e arricchito il percorso di avvicinamento al 21 marzo con attività di rigenerazione urbana, con la bellezza dell’arte e la profondità della spiritualità.

Siamo pronti ad accogliere la primavera delle coscienze. In Città ed in provincia, saranno tanti i luoghi ed i momenti per celebrare la solenne lettura degli oltre mille nomi che scandiranno il tempo del 21 Marzo.

Sarà Trapani quest’anno la piazza principale dove, come avviene da trent’anni, Libera abbraccia i familiari delle vittime innocenti delle mafie, ricordando il nome dei propri cari. Il Sannio sarà presente a Trapani con una delegazione del Coordinamento di Benevento, insieme ad una rappresentanza studentesca dell’Istituto Telesi@. Ci sarà un ponte meraviglioso tra il Sannio e la Sicilia, grazie alla bellezza del Noi costruita sul territorio che darà anima alle tante iniziative: un ricco cartellone per solennizzare il sacrificio di chi ha pagato con la vita la promessa di restare fedele a sé stesso. Persone vive che oggi lo sono ancor di più. Storie che richiamano noi tutti alle singole e

collettive responsabilità. Il 21 Marzo sul territorio sannita non sarà la giornata delle “passerelle” ma la bellezza di percorsi che si incrociano ed incontrano. Questa è la nostra storia, la storia di trent’anni di Libera, nata dal dolore di una mamma e cresciuta con la passione e la responsabilità di migliaia di ragazzi ed adulti.

La giornata del 21 Marzo nel Sannio si caratterizzerà di tanti incontri nelle scuole, sia in città che in provincia. Ma tanti saranno anche i momenti pubblici dislocati in varie zone della città e della provincia. Si inizierà alle ore 11:00 presso l’Università Giustino Fortunato e, in

contemporanea, presso la sede Caritas. Poi nel pomeriggio alle ore 15:00 presso l’aiuola Tonino Esposito Ferraioli in via XXV Luglio e alle ore 18:00 invece la solenne lettura avverrà presso la parrocchia Santa Maria degli Angeli - Giardino della Memoria. Alle 18:30 avrà luogo

la Celebrazione Eucaristica presso la parrocchia di San Modesto.

Anche in Provincia si registrano tante iniziative: alle ore 10:30 presso l’aula consiliare del comune di Apollosa. E, sempre in mattinata, ci sarà la solenne lettura anche presso l’Istituto Minorile di Airola.

Nel pomeriggio ci saranno altre sue iniziative, rispettivamente a Dugenta a cura del Presidio territoriale di Libera, ed a Cervinara, per competenza diocesana, a cura dell’Azione Cattolica. Sabato 22 Marzo, infine, alle ore 11.00 l’associazione “Nati per Leggere” organizzerà un momento di letture condivise presso la stele in memoria di Delcogliano e Iermano sita nella villa comunale di Benevento.

Accogliamo la primavera senza mai dimenticare chi resta nell’inverno dell’incertezza, come tanti lavoratori. Senza dimenticare il freddo delle coscienze di quei politici che utilizzano il tricolore per scopi privati ed elettorali e non per servirlo “con disciplina e onore”.

Senza mai dimenticare il gelo che cade ogni volta che denunciamo l’indifferenza verso il tema dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Ma siamo in tanti a sognare un cambiamento possibile, uniti dal filo della memoria che rigenera sempre nuovi impegni e fa germogliare boccioli di speranza.