Odori molesti scuola Pacevecchia, da rilievi Arpac nessuna preoccupazione Il chiarimento dell'assessore Pasquariello e del consigliere Palladino

"Riguardo la problematica di odori molesti, segnalata presso il plesso Pacevecchia, l'Amministrazione, a tutela della prioritaria sicurezza di allievi, docenti e personale scolastico circa la salubrità degli ambienti, si è attivata affinché fossero eseguiti controlli specifici. In data odierna Arpac ha comunicato al Comune che tutti i valori di monitoraggio area indoor sono inferiori al limite di rilevabilità. Da tali risultati non emergono ragioni di preoccupazione. Continueremo a monitorare la vicenda con la dovuta attenzione", lo scrivono in una nota l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello e il delegato all'Istruzione Marcello Palladino.