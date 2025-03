Focus sui rifiuti Asia. Madaro: "Dalle aree interne le buone pratiche" L'assessore regionale Fascione: manifestazione speciale per intercettare maggiore sostenibilità

Grande successo per la seconda edizione del Focus Rifiuti in versione Hackathon. Alla competizione digitale organizzata da Asia con il comune di Benevento e la collaborazione di Sei Sannio e Sannio Valley hanno preso parte ben 11 squadre, più del doppio rispetto all’anno precedente.

“E’ un’iniziativa – ha commentato a margine l’amministratore unico, Donato Madaro – pensata per avvicinare il mondo della scuola alle implicazioni pratiche del servizio di igiene urbana, un mondo molto più complesso e sviluppato rispetto a quello che si può pensare. L’Azienda non si limita esclusivamente allo spazzamento delle strade e alla raccolta dei rifiuti, ma sfrutta una serie di tecnologie all’avanguardia che vorremmo incrementare, grazie anche ad appuntamenti come il Focus Rifiuti, per migliorare la qualità del servizio ai cittadini e ridurre i costi investendo in innovazione. Il che si coniuga bene con i progetti del Pnrr approvati ed in cantiere: tariffa puntuale, impianto di multimateriale, centro di riuso, i due nuovi ecocentri”.

“Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato – ha concluso Madaro -, primo tra tutti il Comune di Benevento con cui c’è sempre grande sinergia. Ma anche il Conai e la Regione Campania, la presenza dell’assessore alla Ricerca, Innovazione e Star up, Valeria Fascione, è testimonianza di come buone pratiche possano generarsi anche nelle aree interne. Non per ultimi, voglio ringraziare anche i tanti ragazzi che hanno partecipato dimostrando grande attenzione verso i temi della tutela ambientale e l’economia circolare”.

“E’ una manifestazione speciale – ha dichiarato l’assessore Fascione – perché intercetta il futuro e una maggiore sostenibilità grazie alle nuove tecnologie e alle potenzialità dell’intelligenza artificiale. Sono tematiche a cui come regione Campania teniamo tanto, diamo sostegno ai giovani, alle start up, agli spin off però l’innovazione che parte dal basso, dai più giovani dà sempre risultati straordinari”.

Ricordiamo che ad aggiudicarsi il primo posto è stato il team ‘Eco Team’ della scuola di Ankara, che ha presentato un sistema innovativo di raccolta porta a porta basato su algoritmi intelligenti per ottimizzare percorsi e conferimenti. Il secondo posto è andato a ‘Scomposter AI’, progetto degli studenti del Galilei-Vetrone, che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare i rifiuti post-raccolta, profilare i dati e migliorare le politiche di riciclo, con un focus particolare sui rifiuti indifferenziati.

Al terzo posto si è classificato ‘PlastiProfit, degli studenti del Galilei-Vetrone, un progetto su bioreattori smart per accelerare la biodegradazione dei rifiuti plastici Pet attraverso la coltivazione ottimizzata di ideonella salaiensis, trasformando i rifiuti in biomateriali riutilizzabili. I progetti menzionati avranno accesso a un percorso di incubazione offerto da SEI Sannio, volto alla validazione e realizzazione delle loro idee innovative.

Inoltre, Madaro, ha voluto assegnare un riconoscimento speciale al progetto ‘Piant-Azione’ del Galilei-Vetrone, offrendo anche a questo team un percorso di validazione dell’idea.