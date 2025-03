"Janara – Le streghe di Benevento", emanato il dispositivo del traffico Ecco le strade chiuse nei giorni 22 marzo e 23 marzo, dalle 17 alle 24

Emanato il dispositivo del traffico per la manifestazione “Janara – Le streghe di Benevento”. Il provvedimento prevede la chiusura al traffico veicolare, con istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta e fermata, con valenza anche per i veicoli di residenti ed autorizzati, nei giorni 22 marzo e 23 marzo, dalle 17 alle ore 24, nelle seguenti:

- corso Garibaldi ed adiacenti traverse di seguito indicate, nel tratto dall'incrocio con piazza Papiniano fino all'incrocio con via Annunziata - piazza IV Novembre; via Giovanni De Vita, nel tratto compreso tra l'incrocio con corso Garibaldi e l'incrocio con piazza Salvatore Sabariani; via Stanislao Bologna e piazzetta De Martini; via III Settembre, nel tratto compreso tra l'incrocio con corso Garibaldi e il civico 20 di via III Settembre; via Port' Aurea; via Traiano; via Antonio Cocchi (tratto adiacente vico Odofredo); via Alfonso De Blasio, nel tratto compreso tra la confluenza su corso Garibaldi e l'incrocio con vico I° San Vittorio; via Giuseppe Manciotti; via Erik Mutarelli; vico Santo Stefano; vico I° San Nicola; vico II° San Nicola; vico III° San Nicola; via Bartolomeo Camerario; via Arcivescovo Francesco Feoli; via Giuseppe Verdi; via Umberto I° nel tratto compreso tra l'incrocio con corso Garibaldi e l'incrocio con via Stefano Borgia; vico Noce.